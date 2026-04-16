Moviola Fiorentina Crystal Palace | gli episodi dubbi del match diretto da Gil Manzano Cos’è successo al Franchi

Da calcionews24.com 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il match tra Fiorentina e Crystal Palace, valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, l’arbitro spagnolo Jesus Manzano ha diretto l’incontro in modo deciso e senza errori evidenti. Tuttavia, alcuni episodi hanno suscitato dubbi tra tifosi e commentatori, anche se nessuna decisione ha portato a sanzioni o revisioni con la moviola. La partita si è conclusa con la soddisfazione di entrambe le squadre per l’andamento dell’arbitraggio.

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