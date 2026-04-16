Moviola Fiorentina Crystal Palace | gli episodi dubbi del match diretto da Gil Manzano Cos’è successo al Franchi

Durante il match tra Fiorentina e Crystal Palace, valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference League, l’arbitro spagnolo Jesus Manzano ha diretto l’incontro in modo deciso e senza errori evidenti. Tuttavia, alcuni episodi hanno suscitato dubbi tra tifosi e commentatori, anche se nessuna decisione ha portato a sanzioni o revisioni con la moviola. La partita si è conclusa con la soddisfazione di entrambe le squadre per l’andamento dell’arbitraggio.

Lewandowski, l’agente Pini Zahavi è atteso a breve in Italia: Juventus e Milan alla finestra, arrivano novità importanti sul suo futuro Mercato Udinese: decisione presa sul riscatto di Zaniolo! Il presidente Soldati ha fatto un annuncio importantissimo Chelsea, rinnovo stellare per Moises Caicedo: vicino il nuovo accordo fino al 2033! La mossa dei Blues per blindare l’ecuadoriano Calciomercato Inter: scelto il sostituto di Bastoni in caso di partenza del difensore! Chi arriverebbe al suo posto, ecco i nomi in lizza Lewandowski,...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Fiorentina Crystal Palace: gli episodi dubbi del match diretto da Gil Manzano. Cos’è successo al Franchi Notizie correlate Leggi anche: Moviola Udinese Como: gli episodi dubbi del match diretto da Maresca. Cos’è successo al Bluenergy Stadium Moviola Real Madrid Bayern Monaco: gli episodi dubbi del match diretto da Oliver. Cos’è successo al Bernabeu!Calciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Crystal Palace-Fiorentina, moviola: fa tutto Dodò, rigore, rosso evitato e salvataggio al 90’, il Var affossa i viola; Fiorentina-Crystal Palace: probabili formazioni, quando e dove vederla; Fiorentina, Vanoli: Il Crystal Palace dirà chi siamo. Kean va gestito; Gli arbitri di Bologna-Aston Villa e Crystal Palace-Fiorentina. Moviola Fiorentina Crystal Palace: gli episodi dubbi del match diretto da Gil Manzano, valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference LeagueMoviola Fiorentina Crystal Palace: gli episodi dubbi del match diretto da Gil Manzano, valido per il ritorno dei quarti di finale di Conference League ... calcionews24.com Fiorentina Crystal Palace LIVE: sintesi, moviola tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il ritorno dei quarti di Conference League 2025/26Fiorentina Crystal Palace LIVE: sintesi, moviola tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il ritorno dei quarti di Conference League 2025/26 ... calcionews24.com #CrystalPalaceFiorentina La moviola x.com Fiorentina Crystal Palace LIVE Segui qui il match facebook