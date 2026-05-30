A Montemurlo si è svolta la 35esima edizione del corteo storico dedicato alla Battaglia di Montemurlo del 1537. La manifestazione, promossa dal Comune e dal Gruppo storico locale, ha visto la partecipazione di mangiafuoco, falconieri e musici. La rievocazione ha ricreato un’atmosfera rinascimentale, con figuranti in costumi d’epoca e spettacoli di intrattenimento, riproponendo un evento che si tiene annualmente da oltre trentacinque anni.

Montemurlo torna a celebrare la Battaglia di Montemurlo del 1537 con la 35esima edizione del Corteggio promossa dal Comune con il Gruppo storico di Montemurlo. Un ricco cartellone di rievocazioni e appuntamenti dal 4 giugno con il banchetto rinascimentale al 7 giugno con il Corteggio per le vie di Oste. Nell’occasione il Comune festeggerà anche i 20 anni del gemellaggio con la città foggiana di Bovino. Giovedì alle ore 20 in piazza Castello alla Rocca il banchetto rinascimentale. Una suggestiva cena d’altri tempi nel borgo della Rocca con piatti tradizionali curati dal ristorante La Taverna della Rocca. Ad animare la serata ci saranno sbandieratori, tamburini, danzatori, scherma storica, spettacoli di fuoco e i racconti in rima del poeta Gianluca Foresi (Prenotazioni al 328. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mangiafuoco, falconieri, musici. Una settimana nel Rinascimento

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