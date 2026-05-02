Mantova viaggio nel Rinascimento | segreti di una rara mappa di Roma

Una mappa del 1538, realizzata da un autore anonimo, rivela dettagli sulla Roma rinascimentale che pochi conoscono. Questa carta, conservata in un archivio, rappresenta una visione della città dell’epoca, con indicazioni e simboli che permettono di ricostruire la fisionomia urbana di allora. L’esame di questo documento permette di scoprire come fosse percepita e rappresentata Roma nel XVI secolo, offrendo uno sguardo sulla sua configurazione storica.

? Cosa scoprirai Cosa nasconde l'autore anonimo dietro questa mappa del 1538?. Come ha ricostruito la fisionomia di Roma attraverso questo palinsesto?. Quali segreti urbanistici rivelano i dettagli della pianta rinascimentale?. Perché un documento del Cinquecento si trova proprio a Mantova?.? In Breve Incontro mercoledì 6 maggio ore 18 presso il museo Maca di Palazzo San Sebastiano. La mappa anonima del 1538 deriva da un prototipo del XV secolo. Flavia Cantatore analizzerà contributi di Alberti, Bramante, Raffaello, Michelangelo e Sangallo. Prenotazione consigliata al numero 0376 367087 per garantire la disponibilità dei posti. Mercoledì 6 maggio alle ore 18, il museo Maca di Palazzo San Sebastiano a Mantova ospiterà un incontro speciale guidato dalla storica dell’arte Flavia Cantatore per analizzare una rara veduta della Roma antica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mantova, viaggio nel Rinascimento: segreti di una rara mappa di Roma Notizie correlate La Maddalena di Piero di Cosimo in mostra a Palazzo Venezia: un viaggio nella vita delle donne nel Rinascimento fiorentinoDa oggi, 17 aprile 2026, Palazzo Venezia apre le porte a una mostra che parte da un solo dipinto per raccontare un mondo intero. Carpi, tra arte e sapori: un viaggio nel cuore del RinascimentoNel cuore della Pianura Padana, tra Palazzo dei Pio e la mostra «Non di solo pane» dedicata alla cucina del Rinascimento. Una raccolta di contenuti Il Volo, ‘Tutti per Uno – Viaggio nel tempo’ in tv: tre serate evento da Mantova. Ospiti e scalettaMantova, 19 maggio 2025 – Attesa terminata. Dopo il grande successo delle scorse edizioni, torna da questa sera, lunedì 19 maggio, in prime-time su Canale 5 ‘Il Volo’ con il nuovo show Tutti per Uno ... ilgiorno.it Viaggio nel Rinascimento. Festa d’epoca nel borgo: Narrazione potente e vivaStoria, cultura e comunità a Filetto Rinascimentale. E’ stato un record di presenze, quello della quarta edizione della rievocazione storica che si è svolta nel borgo murato di Filetto, a cavallo del ... lanazione.it