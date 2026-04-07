Sulle tracce del Sodoma e una domenica nel Rinascimento | il tour guidato tra Museo Accorsi-Ometto e Diocesano

Domenica tra arte e storia a Vercelli, con un tour guidato che porta i visitatori tra le sale del Museo Accorsi-Ometto e del Museo Diocesano. L’itinerario permette di ammirare opere pittoriche risalenti al Rinascimento e di salire sulla torre campanaria, godendo di una vista sulla città. La visita si svolge seguendo un percorso che unisce le collezioni e gli spazi storici di questi due musei.

Una domenica per perdersi tra le luci e i colori del Rinascimento, dai capolavori pittorici vercellesi alle vette della torre campanaria. Domenica 12 aprile, la Fondazione Accorsi-Ometto e il Museo Diocesano di Torino aprono le porte a un evento speciale che unisce due delle realtà culturali più affascinanti della città. Un'occasione unica per scoprire la vita "scandalosa" e geniale di Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, e ammirare Torino da una prospettiva inedita. L'appuntamento inizia alle ore 10:00 presso il Museo Accorsi-Ometto con una visita guidata alla mostra dedicata al Sodoma. Attraverso 50 opere, il pubblico ripercorrerà il viaggio dell'artista: dalla bottega di Giovanni Martino Spanzotti agli affreschi senesi, fino alla conquista di Roma sotto l'ala dei potenti Chigi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma: al Museo Accorsi-Ometto una grande retrospettiva sul RinascimentoA Torino, dal 31 marzo al 6 settembre 2026, il Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto ospita la mostra dedicata a Giovanni Antonio Bazzi, noto come... Lo splendore dei Borbone a Torino: la corona di Carlo III approda al Museo Accorsi-OmettoIl fascino della grande storia borbonica incontra l'eleganza barocca di Torino in un appuntamento che celebra il vertice dell’orefice italiana. Si parla di: PIEMONTE ARTE: SODOMA, JAQUERIO, ARTE TRA I LIBRI A CHIERI, BLANDINO, AGOSTONI, GIRARDI, ISOLA... Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma: a 80 anni dall'ultima mostra, la retrospettiva al Museo Accorsi OmettoGiovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma (Vercelli, 1477 – Siena, 15 febbraio 1549) è al centro della nuova mostra alla Fondazione Accorsi Ometto. A quasi ottant’anni dall’ultima grande retrospettiva c ... torinoggi.it Il Rinascimento nel talento inquieto del SodomaLa mostra ripercorre la carriera di Giovanni Antonio Bazzi tra Piemonte, Siena e Roma con prestiti prestigiosi e opere inedite ... torino.repubblica.it