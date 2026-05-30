La rete del canestro ai Giardini Scaloria di Manfredonia è stata ripristinata. Dopo alcuni mesi di assenza, il nuovo impianto è stato installato e ora è di nuovo utilizzabile. Un rappresentante comunale ha commentato che basta poco per riparare o sostituire le attrezzature sportive danneggiate. La zona, frequentata da giovani e sportivi, torna così a essere un punto di ritrovo per attività all’aperto.

I Giardini Scaloria sono stati inaugurati da poco e rappresentano un patrimonio prezioso per la città: un luogo di aggregazione, socialità, sport e condivisione. Ogni attenzione, anche la più piccola, contribuisce a mantenere vivo il senso di appartenenza e di rispetto verso ciò che è di tutte e tutti. Auspichiamo che il loro gesto possa essere d'ispirazione per tanti altri, affinché i Giardini Scaloria continuino a essere un luogo accogliente, vissuto e amato da tutta la città. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, ripristinata la rete del canestro ai Giardini Scaloria. Mansueto: “Basta poco”

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