La Tucson Angel Manfredonia ha ripristinato la retina del canestro nel nuovo campetto dei Giardini Scaloria. L'intervento riguarda la struttura di gioco, che era stata installata di recente. Non sono stati forniti dettagli sul metodo di ripristino o su eventuali interventi successivi. La manutenzione delle attrezzature sportive pubbliche è affidata a questa associazione. La struttura si trova in un'area pubblica accessibile a residenti e visitatori.

La Tucson Angel Manfredonia ha provveduto al ripristino della retina del nuovo campetto dei Giardini Scaloria. Non sappiamo se il danneggiamento sia stato causato da un atto vandalico oppure da semplice usura, ma ciò che conta è aver restituito subito il canestro e il campetto. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La Tucson Angel Manfredonia ripristina il canestro ai Giardini Scaloria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tucson Angel Manfredonia: ora testa ai playoff

Leggi anche: Manfredonia, strappata la rete del campo di basket ai Giardini Scaloria

Argomenti più discussi: Basket: la Tucson Angel si ferma ad un passo dal sogno serie C; Basket 2026 Manfredonia.

Home // Manfredonia // Finale DR1 Gara 2, la Tucson Angel Manfredonia cerca il riscatto: Servirà il sostegno di tutto il PaladanteDopo la netta vittoria della Seagulls Monopoli in Gara 1, la Tucson Angel Manfredonia è chiamata a reagire davanti al proprio pubblico con orgoglio, carattere e determinazione per provare a riportare ... statoquotidiano.it

MANFREDONIA CAROVIGNO Tucson Angel Manfredonia, l’impresa è compiuta: battuto Carovigno, ora la finale contro MonopoliNon è stata solo una vittoria, ma il sigillo su una serie pazzesca. Con il cuore, con i denti e con la spinta incessante dei tifosi, la Tucson Angel Manfredonia supera Carovigno in gara 3 di ... statoquotidiano.it