Una rete del campo di basket ai Giardini Scaloria è stata rimossa o danneggiata. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 29 maggio. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabili o motivazioni. La rete, parte dell’attrezzatura sportiva del campo pubblico, sembra essere stata tolta o rotta senza autorizzazioni. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a interventi di riparazione o indagini in corso.

🛑 Manfredonia 29 maggio 2026"Fuori dallo Zoo. ma certi comportamenti restano gli stessi" 👉 Stamattina, una Guardia Ambientale Italiana, mentre stava attraversando i giardini Scaloria, ha notato una delle reti del campo di pallacanestro già strappata, nonostante il campo sia stato inaugurato da pochissimi mesi.Ed è davvero un peccato vedere beni pubblici rovinati così presto. Uno spazio nato per i ragazzi, per lo sport e per la socializzazione dovrebbe essere rispettato da tutti. "Questo campo, aggiunge Manzella, fosse stato all’interno dello Zoo di Fasano, vedere una rete ridotta così sarebbe stato normale. perché lì gli animali sono dietro le recinzioni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, strappata la rete del campo di basket ai Giardini Scaloria

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