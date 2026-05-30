Manfredonia mercatino che passione!

Il mercato di Manfredonia si svolge regolarmente il 30 maggio 2026. Durante l’evento si vendono prodotti di vario tipo, tra cui alimentari, abbigliamento e articoli diversi. Sono presenti numerosi venditori e clienti che frequentano il mercatino durante tutta la giornata. La manifestazione si svolge in un'area dedicata nel centro della città. La presenza di bancarelle e il flusso di visitatori sono costanti nel corso della giornata. Non sono segnalati incidenti o problemi rilevanti durante l’evento.

Manfredonia (Fg), 30 maggio 2026. L'appuntamento per gli appassionati di vintage e collezionisti di ogni genere è in corso Manfredi, alle spalle del Castello del figlio di Federico II di Foggia, Re Manfredi che diede il nome al villaggio di pescatori e soldati che oggi si chiama Manfredonia. Ovvero luogo di Manfredi. Sabato e domenica ultime di maggio sono 2 giorni dedicati da tanti appassionati alla ricerca del francobollo mancante, ma anche del fumetto particolare, del disco 45 o 33 giri, che ultimamente sono tornati in voga.ma anche del giocattolo, la fiera del libro usato, ma anche di mobili, antiche statue religiose e cartoline d'epoca. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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