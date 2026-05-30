Manfredonia mercatino che passione!

Da ilsipontino.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il mercato di Manfredonia si svolge regolarmente il 30 maggio 2026. Durante l’evento si vendono prodotti di vario tipo, tra cui alimentari, abbigliamento e articoli diversi. Sono presenti numerosi venditori e clienti che frequentano il mercatino durante tutta la giornata. La manifestazione si svolge in un'area dedicata nel centro della città. La presenza di bancarelle e il flusso di visitatori sono costanti nel corso della giornata. Non sono segnalati incidenti o problemi rilevanti durante l’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Manfredonia (Fg), 30 maggio 2026. L'appuntamento per gli appassionati di vintage e collezionisti di ogni genere è in corso Manfredi, alle spalle del Castello del figlio di Federico II di Foggia, Re Manfredi che diede il nome al villaggio di pescatori e soldati che oggi si chiama Manfredonia. Ovvero luogo di Manfredi. Sabato e domenica ultime di maggio sono 2 giorni dedicati da tanti appassionati alla ricerca del francobollo mancante, ma anche del fumetto particolare, del disco 45 o 33 giri, che ultimamente sono tornati in voga.ma anche del giocattolo, la fiera del libro usato, ma anche di mobili, antiche statue religiose e cartoline d'epoca. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

manfredonia mercatino che passione
© Ilsipontino.net - Manfredonia, mercatino che passione!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Incendio al mercatino rionale della Croce a ManfredoniaUn incendio si è sviluppato nel mercatino rionale della Croce a Manfredonia, richiedendo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco.

Passione in Musica a ManfredoniaA Manfredonia, tra la costa del Gargano e le rive dello Ionio, si svolge la tradizionale Settimana Santa, caratterizzata da riti antichi e...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web