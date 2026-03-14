Passione in Musica a Manfredonia

A Manfredonia, tra la costa del Gargano e le rive dello Ionio, si svolge la tradizionale Settimana Santa, caratterizzata da riti antichi e processioni che richiamano la devozione della comunità locale. Durante questa settimana, vengono organizzati eventi religiosi e celebrazioni che attirano numerosi partecipanti e visitatori, mantenendo vive le tradizioni secolari della regione.

Dalla costa del Gargano alle rive dello Ionio, la Settimana Santa in Puglia è un viaggio tra riti antichi, devozione e tradizioni secolari. La Banda Città di Manfredonia, diretta dal Maestro Giovanni Esposto, presenta la II edizione del concerto dedicato alle musiche della Passione: marce funebri della tradizione pugliese e. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Passione in Musica a Manfredonia Articoli correlati Al Teatro Dalla di Manfredonia c'è l'evento ‘Disabilità e musica inclusiva’Sabato 17 gennaio alle 18 il Teatro Lucio Dalla di Manfredonia, gestito da Bottega degli Apocrifi, ospiterà l’evento ‘Disabilità e musica inclusiva’,... Duras suona "la musica" della passioneLe note sono pause, frasi interrotte, ripetizioni, silenzi, rabbia trattenuta, ossessioni. Canzone I.A Zè Peppe, Cuore di Manfredonia” Contenuti utili per approfondire Passione in Musica a Manfredonia Temi più discussi: Milano si prepara alla Pasqua: la grande musica sacra con Bach e de Victoria - Duomo di Milano; Musica ai Musei; Oristano, musica e riflessione sulla Passione di Cristo; Concerto di musica classica con il Coro di Parigi: J.S. Bach - La Passione secondo San Giovanni. Passione Mundi. Poesia e musica oggi all’ArtisticoUna domenica nel Salone delle Feste del Circolo Artistico dove oggi alle ore 17 andrà in scena Passione Mundi, uno... Una domenica nel Salone delle Feste del Circolo Artistico dove oggi alle ore 17 ... lanazione.it Passione Musica festeggia il Capodanno con una puntata specialeQuesta sera, alle ore 22:00 sul canale del digitale terrestre 68 (Boom Channel), appuntamento speciale con la musica e le emozioni: andrà in onda la puntata dedicata al Capodanno di Passione Musica, ... ilmessaggero.it 118 anni di Lecce Domenica celebriamo la storia, la passione e l’identità di un intero territorio. Una storia fatta di colori, appartenenza e orgoglio che continua a vivere ogni giorno, dentro e fuori dal campo. Per festeggiare insieme il compleanno dell’Unione S - facebook.com facebook Oristano, musica e riflessione sulla Passione di Cristo x.com