Incendio al mercatino rionale della Croce a Manfredonia
Un incendio si è sviluppato nel mercatino rionale della Croce a Manfredonia, richiedendo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno coinvolto alcune bancarelle, mettendo in allerta le autorità locali. Non sono stati segnalati feriti, ma sono state evacuate alcune strutture nelle vicinanze. Sul posto sono arrivati immediatamente i pompieri per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Le indagini per chiarire le cause dell’incendio sono ancora in corso.
INCENDIO AL MERCATINO RIONALE CROCE DI MANFREDONIA: INTERVENTO LAMPO DEI VIGILI DEL FUOCO. CIVILIS: "ATTO INCIVILE, SERVE RISPETTO DEGLI SPAZI PUBBLICI E DELLE PERSONE" L’allarme è scattato grazie alla segnalazione tempestiva degli Ispettori Ambientali Territoriali Forestali CIVILIS, presenti sul posto per il servizio di controllo e tutela del territorio. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio evitando che le fiamme si propagassero alle strutture vicine e alla folla presente. Fortunatamente si registrano solo momenti di panico e danni materiali limitati. Nessuna persona è rimasta ferita. "Dalle prime evidenze si tratta di un gesto doloso, probabilmente opera di giovani incoscienti e incivili", dichiara il Comandante Giuseppe Marasco, Comandante del Corpo Volontari Nazionale CIVILIS. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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