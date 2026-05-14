Incendio al mercatino rionale della Croce a Manfredonia

Un incendio si è sviluppato nel mercatino rionale della Croce a Manfredonia, richiedendo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno coinvolto alcune bancarelle, mettendo in allerta le autorità locali. Non sono stati segnalati feriti, ma sono state evacuate alcune strutture nelle vicinanze. Sul posto sono arrivati immediatamente i pompieri per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Le indagini per chiarire le cause dell’incendio sono ancora in corso.

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