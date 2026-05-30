Nella notte a Manfredonia, alcuni uomini hanno tentato di svaligiare un bancomat della Bper, arrivando a causare danni all’edificio. L’assalto è avvenuto intorno alle 3, ma i ladri non sono riusciti a portare via nulla. Durante il tentativo, sono stati danneggiati alcuni infissi e parti dell’istituto di credito. Nessuno è rimasto ferito e i malviventi sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sono arrivati anche a Manfredonia gli assalitori dei bancomat della Provincia di Foggia: questa notte, tra le 3.30 e le 4 è fallito il colpo alla Bper di Piazza Marconi, grazie al sistema di protezione dell'ATM della banca e, soprattutto, grazie all'arrivo di una radiomobile dei Carabinieri. Il sistema dell'inchiostro verde e l'arrivo dei Carabinieri, come spiega in un video Antonio Castriotta, ha messo in fuga i ladri, poi inseguiti dalla stessa radiomobile dei CC. L'inseguimento è terminato dopo che gli assalitori hanno lanciato chiodi sull'asfalto, impedendo ai Carabinieri di raggiungerli. Il bancomat ed alcune strutture della banca Bper di Piazza Marconi hanno subito, però, ingenti danni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, assalto alla Bper: numerosi danni, ma colpo fallito

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