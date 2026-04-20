Assalto notturno al supermercato | auto usata come ariete ma il colpo fallisce Danni ingenti
Nella notte tra domenica e lunedì, un tentativo di furto è stato sventato ai danni di un supermercato nel centro di Castrocaro Terme. I malviventi hanno cercato di forzare l’ingresso con un’auto, utilizzandola come ariete, ma senza riuscire a portare a termine il colpo. Durante l’azione, sono stati causati danni ingenti alla struttura, mentre i ladri sono rimasti senza bottino.
Spaccata fallita nel cuore della nottata tra domenica e lunedì a Castrocaro Terme. Nel mirino dei malviventi è finito il supermercato Conad di viale del Lavoro, dove una banda di ignoti ha tentato un furto con la tecnica dell'auto-ariete, seminando pesanti danni ma restando a mani vuote.Il blitz.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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