Assalto notturno al supermercato | auto usata come ariete ma il colpo fallisce Danni ingenti

Nella notte tra domenica e lunedì, un tentativo di furto è stato sventato ai danni di un supermercato nel centro di Castrocaro Terme. I malviventi hanno cercato di forzare l’ingresso con un’auto, utilizzandola come ariete, ma senza riuscire a portare a termine il colpo. Durante l’azione, sono stati causati danni ingenti alla struttura, mentre i ladri sono rimasti senza bottino.