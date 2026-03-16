Esplosione nella notte a None | i ladri fanno saltare il bancomat danni ingenti

Nella notte di lunedì 16 marzo 2026, un’esplosione ha svegliato i residenti del centro di None. I ladri hanno fatto saltare il bancomat, causando danni significativi alla zona circostante. L’evento si è verificato intorno a mezzanotte, e al momento non ci sono notizie su eventuali arresti o feriti. Le autorità stanno indagando sull’incidente.

Nella notte di oggi, lunedì 16 marzo 2026, i residenti del centro di None sono stati svegliati da un'esplosione. Si è trattato del furto messo in atto dalla solita banda di ladri che hanno fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale dell'Unicredit di via Stazione. Il colpo è andato a segno anche se il suo ammontare preciso è da quantificare. Quello che è certo è che i danni sono stati ingenti. La deflagrazione ha perfino raggiunto gli uffici dell'istituto. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della stazione cittadina e i loro colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Pinerolo, che hanno dato il via alle indagini sull'accaduto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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