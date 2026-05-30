Mancata riconsegna del bagaglio in aeroporto per Cassazione è già reclamo valido
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di mancata o ritardata riconsegna del bagaglio in aeroporto, si configura già un reclamo valido ai sensi della convenzione di Montreal. La decisione, datata 7 aprile 2026 con l’ordinanza 8684, chiarisce che l’atto di presentare un reclamo in tali situazioni è considerato sufficiente senza bisogno di ulteriori formalità. La pronuncia riguarda il trasporto aereo internazionale e il trattamento delle richieste dei passeggeri in questi casi.
Con l'ordinanza 8684 del 7 aprile 2026 la Corte di Cassazione ha stabilito che in aeroporto, in caso di mancata o ritardata riconsegna del bagaglio, si costituisce già un reclamo valido ai fini della convenzione di Montreal che disciplina il trasporto aereo internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Mancata riconsegna del bagaglio in aeroporto, per Cassazione è già reclamo valido
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