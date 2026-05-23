Cipro aveva 4 embrioni nel bagaglio | 24enne arrestato in aeroporto

Un uomo di 24 anni è stato arrestato in aeroporto a Cipro dopo aver tentato di portare con sé quattro embrioni nel bagaglio. Gli embrioni sembrano provenire da una clinica di fecondazione in vitro che operava nella zona. Le autorità stanno indagando sulla provenienza e sul motivo di questa azione. Il 24enne non ha fornito spiegazioni chiare al momento dell’arresto. La vicenda è sotto esame da parte delle forze di polizia locali.

Un uomo è stato arrestato dopo il ritrovamento di embrioni nel bagaglio all’aeroporto di Tymbou. In tribunale è emerso che gli embrioni provenivano presumibilmente da una clinica per la fecondazione in vitro che operava senza autorizzazione a Nicosia. Secondo il media turco-cipriota Kibris Postasi, l’uomo si stava preparando a viaggiare all’estero quando gli addetti aeroportuali hanno rinvenuto gli embrioni durante un controllo dei bagagli. È stato arrestato con l’accusa di violazione delle normative sul trasferimento di cellule, tessuti e organi umani. Il caso è stato presentato al tribunale distrettuale di Nicosia,dove un giudice ha disposto la detenzione per due giorni, in attesa del proseguimento delle indagini. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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