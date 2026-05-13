Cassazione | valido il licenziamento con una normale mail

La Corte di Cassazione ha stabilito che un licenziamento inviato tramite una normale email può essere considerato legittimo, purché il lavoratore riceva effettivamente il messaggio. La decisione si basa sull’assenza di requisiti specifici riguardo al mezzo di comunicazione, a condizione che l’effettiva ricezione sia dimostrata. La sentenza chiarisce quindi che non è obbligatorio utilizzare strumenti come la PEC o la raccomandata per rendere valida la comunicazione di fine rapporto.

Il licenziamento comunicato tramite una semplice email ordinaria può essere pienamente valido, anche in assenza di PEC o raccomandata, se il lavoratore riceve effettivamente il messaggio. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 137312026, pubblicata l’11 maggio 2026. La vicenda nasce dal ricorso di un operaio rientrato in Italia dopo un periodo all’estero. Al suo rientro, il lavoratore si era visto cessare i trattamenti retributivi legati alla trasferta. Poco dopo era arrivata anche una contestazione disciplinare e, il 19 gennaio 2021, il licenziamento. Non tramite PEC o lettera raccomandata, ma con una normale e-mail inviata all’indirizzo personale del dipendente.🔗 Leggi su Open.online

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