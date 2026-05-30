Mamaday | la forza della gazzella | quando l’inclusione si fa villaggio

Un progetto nato tra i banchi di scuola e sviluppatosi negli anni fino alla pubblicazione di un libro. È il percorso raccontato durante “Mamaday: la forza della gazzella”, iniziativa ospitata nell’Auditorium don Luigi Monza di Bosisio Parini e promossa dagli studenti e dai docenti del 3° Padiglione della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Bosisio Parini, in collaborazione con l’ITS Parini di Lecco. Al centro della giornata la storia di Fall Mohamadou, conosciuto come Mama, ex alunno dell’istituto e oggi studente dell’ITS Parini, autore del romanzo fantasy Dragon Space. All’evento ha preso parte anche il sottosegretario all’Istruzione e al Merito con delega alla disabilità, Paola Frassinetti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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