A Milano, i posti letto alla Statale sono cresciuti da 774 nel 2018 a un progetto che prevede 2.300 unità entro il 2030. Nonostante questo incremento, le richieste di alloggio continuano a superare la disponibilità. La rettrice ha espresso critiche riguardo alla situazione, sottolineando che gli spazi attuali non soddisfano ancora le esigenze degli studenti. La questione riguarda principalmente l’adeguatezza dell’offerta rispetto alla domanda crescente.

Milano, 30 aprile 2026 Aumentano i posti letto alla Statale (dai 774 nel 2018 ai 2.300 in programma nel 2030), ma non sono ancora abbastanza. A stilare un bilancio, tra traguardi raggiunti e preoccupazioni, è la rettrice della Statale di Milano, Marina Brambilla. L’occasione è la commissione consiliare trigiunta su casa, studentati e legacy olimpica del Comune di Milano. Finita anche con una nota “piccata“ del Ministero dell’Università e della Ricerca che contesta le dichiarazioni sul capitolo Pnrr. I numeri. I numeri, prima di tutto. Nel 2025-2026 le domande per il diritto allo studio sono state 2.398, gli idonei 1.914, i posti disponibili restano 1.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Con l’ex Villaggio Olimpico aumentano i posti letto alla Statale ma non bastano. E la rettrice si fa sentire

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