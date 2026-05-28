A Londra, un attivista pro-Palestina ha avvicinato l’attrice Helen Mirren mentre passeggiava con il marito. L’uomo le ha rivolto insulti pesanti, tra cui un termine offensivo, rivolgendosi a lei con toni aggressivi. La scena si è svolta per strada, creando momenti di tensione tra i presenti. Mirren, 80 anni, si trovava in compagnia del regista, senza riportare danni fisici.

Momenti di forte tensione per Helen Mirren a Londra. L’attrice britannica, 80 anni, è stata avvicinata per strada da un attivista pro-Palestina che l’ha insultata pesantemente mentre passeggiava insieme al marito, il regista Taylor Hackford. La scena è stata ripresa con uno smartphone e il video è poi comparso sui social attraverso un account anonimo. Nelle immagini si vede inizialmente la star mantenere un atteggiamento tranquillo e disponibile, salutando l’uomo con un sorriso e chiedendogli persino se andasse tutto bene. Nel giro di pochi secondi però il clima è cambiato radicalmente. Gli insulti e il video finito online. L’uomo ha iniziato ad accusare l’attrice per le sue posizioni considerate vicine a Israele, alzando sempre di più i toni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Put***a sionista”: aggredita a Londra l’attrice Elen Mirren da un attivista pro-Pal

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