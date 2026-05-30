Maltempo nell’alto ferrarese Notte di lavoro per i vigili del fuoco

Da ilrestodelcarlino.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un violento temporale ha colpito durante la notte l’Alto Ferrarese, provocando allagamenti e problemi alla viabilità. Le squadre di soccorso sono rimaste impegnate per diverse ore, intervenendo in vari comuni della zona. Non sono stati segnalati feriti o crolli significativi. I danni causati dal temporale hanno interessato strade e proprietà private, con interventi di pompieri e tecnici per gestire le criticità.

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Una notte di lavoro incessante. Il violento temporale che nel cuore della notte si è abbattuto con forte intensità sui comuni dell’Alto Ferrarese ha lasciato dietro di sé una scia di danni, allagamenti e disagi alla viabilità, tenendo impegnate le squadre di soccorso per diverse ore. Il centralino della centrale operativa ha registrato un picco di chiamate a partire dalle 4 del mattino. Da quel momento, e fino alle 8 inoltrate, i Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Bondeno e i colleghi del distaccamento di Cento hanno operato incessantemente, coordinati costantemente dalla centrale, per rispondere alle diverse emergenze aperte sul territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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