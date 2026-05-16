Maltempo in Irpinia | notte di lavoro per i vigili del fuoco

Nella notte tra il 15 e il 16 maggio, le condizioni meteorologiche avverse hanno interessato la provincia di Avellino, causando numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale. Durante questo periodo, gli operatori sono stati impegnati in attività di soccorso tecnico urgente per fronteggiare le conseguenze del maltempo. La situazione ha richiesto un impegno continuo da parte delle forze di pronto intervento per gestire le emergenze causate dalle intense precipitazioni.

Nella notte tra il 15 e il 16 maggio, a causa delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato la provincia di Avellino, i vigili del fuoco del comando provinciale sono stati impegnati in numerosi interventi di soccorso tecnico urgente.Interventi per alberi pericolanti nei comuni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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