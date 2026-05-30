Malta torna alle urne in un momento che potrebbe rappresentare un cambiamento significativo nella sua storia politica. La consultazione elettorale riguarda una decisione importante per il futuro del paese. I cittadini si sono recati ai seggi per esprimere la loro preferenza, in un voto che potrebbe influenzare profondamente l’orientamento politico dell’isola. La consultazione si svolge in un contesto di particolare attenzione e attesa.

Malta torna al voto in un passaggio che potrebbe segnare una pagina storica della politica dell’isola. I cittadini del piccolo Stato membro dell’Unione Europea sono chiamati a scegliere il nuovo Parlamento e, secondo i sondaggi, il premier Robert Abela e il Partito Laburista sono favoriti per conquistare un quarto mandato consecutivo, un risultato mai raggiunto nella storia politica del Paese. Il voto arriva in un momento particolarmente delicato sul piano internazionale, tra le tensioni geopolitiche legate al conflitto in Medio Oriente, le preoccupazioni energetiche e le questioni interne che continuano a dividere l’opinione pubblica maltese. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Il paese europeo alle urne, un risultato storico!

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