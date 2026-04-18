Un incidente tra una bicicletta e una moto si è verificato sabato 18 aprile a Cazzago di Pianiga, in provincia di Venezia. Durante lo scontro, un ciclista di 38 anni è stato travolto e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La dinamica e le cause dell’incidente sono ora al vaglio delle autorità competenti.

PIANIGA (VENEZIA) - Ancora sangue sulle strade venete. In un incidente stradale fra una bicicletta e una moto sabato 18 aprile a Cazzago di Pianiga è morto un ciclista di 38 anni. La ricostruzione Il tremendo incidente è avvenuto nel pomeriggio, alle 17, quando la moto ha travolto la bici, pare mentre quest'ultima stava attraversando la strada vicino a un sottopasso. L'impatto è stato fatale per il ciclista, un 38enne di Dolo. Ferito anche il centauro, sbalzato a terra. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con il tratto chiuso e conseguenti deviazioni e rallentamenti.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente tra bicicletta e moto: morto il ciclista 38enne travolto mentre attraversava la strada

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