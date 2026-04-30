Enna durante una lite gli sbatte la testa contro il muro fino a ucciderlo | arrestato 23enne a Lecce

A Catenanuova, in provincia di Enna, un uomo di 57 anni è deceduto a dicembre dopo essere stato aggredito da un parente di 23 anni. La lite tra i due è culminata con l’arresto del giovane nella città di Lecce, dove si trovava. Secondo le ricostruzioni, il 23enne avrebbe colpito l’anziano a causa di dissidi personali, portando infine alla sua morte.