Enna durante una lite gli sbatte la testa contro il muro fino a ucciderlo | arrestato 23enne a Lecce
A Catenanuova, in provincia di Enna, un uomo di 57 anni è deceduto a dicembre dopo essere stato aggredito da un parente di 23 anni. La lite tra i due è culminata con l’arresto del giovane nella città di Lecce, dove si trovava. Secondo le ricostruzioni, il 23enne avrebbe colpito l’anziano a causa di dissidi personali, portando infine alla sua morte.
Un 57enne è morto a dicembre dopo l’aggressione da parte di un parente 23enne a Catenanuova (Enna). Il giovane è stato arrestato a Lecce: avrebbe colpito per contrasti personali.🔗 Leggi su Fanpage.it
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