Il CT della Turchia U21 cade e sbatte la testa durante la sfida con la Croazia | trasportato in ospedale

Durante la partita tra le squadre Under 21 di Turchia e Croazia, il commissario tecnico turco è caduto a terra dopo aver battuto la testa. È stato immediatamente soccorso sul campo e successivamente trasportato in ambulanza all'ospedale per ulteriori controlli. La partita è stata sospesa temporaneamente mentre si interveniva sul luogo.

Il CT dell'Under 21, Egemen Korkmaz, crolla a terra dopo aver battuto la testa durante la partita contro la Croazia. Dopo l'ingresso dell'ambulanza in campo il tecnico turco. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Cade da una scaletta a pioli e sbatte la testa: un uomo trasportato in ospedaleBRINDISI - È caduto da una scaletta a pioli, mentre faceva un lavoretto presso la propria abitazione. Michela Moioli cade prima della gara a Livigno e sbatte la testa: dimessa dall’ospedale, come staMoioli ha battuto la faccia durante l'inspection in pista di ieri riportando un trauma facciale: sarà valutata stasera e domani, ma la gara non... Aggiornamenti e contenuti dedicati su Il CT della Turchia U21 cade e sbatte... Temi più discussi: International Recap | Vittorie per Italia, Turchia e Kosovo; Lucescu in panchina nonostante la salute: Non potevo fare il codardo; Calhanoglu, gioia e dolore: la Turchia in finale ma va ko. Giù moralmente dopo i due infortuni, ringrazio Chivu!; LIVE! Verso Italia-Irlanda del Nord: sale l'attesa, minuto di silenzio per Savoldi. Malore per il CT della Turchia U21 durante la partita con la Croazia: trasportato subito in ospedaleIl CT dell’Under 21, Egemen Korkmaz, crolla a terra per un malore durante la partita contro la Croazia. Dopo l’ingresso dell’ambulanza in campo il tecnico turco è stato trasportato in ospedale. fanpage.it Terrore in Croazia-Turchia U21, partita sospesa: il ct turco collassa a terra, ambulanza in campoPaura nella partita tra croati e turchi per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria. Malore per l'allenatore, trasportato in ospedale ... tuttosport.com Ricordo che oggi sarà una giornata intensa per i nostri colori, anche a livello giovanile: 15.00 Italia vs. Turchia u19 18.00 Italia vs. Romania u17 18.30 Italia vs. Svezia u21 20.00 Italia vs. Irlanda u18 x.com L’Italia è tra le migliori otto in Europa dopo il pareggio per 1-1 contro la Turchia: dal 28 giugno all’11 luglio in Galles parteciperà agli Europei Under 19: https://fanpa.ge/xyTZK - facebook.com facebook