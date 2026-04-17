Malore sulla nave diretta ad Ancona passeggero trasferito in elicottero all' ospedale di Chieti

Durante la navigazione verso il porto di Ancona, un passeggero di 66 anni di origini greche ha accusato un malore sospetto di infarto. Immediatamente è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza, che ha trasportato il paziente all’ospedale di Chieti. La nave si è fermata temporaneamente per consentire il trasferimento, mentre le autorità hanno avviato le procedure di emergenza.

Stava navigando verso il porto di Ancona quando un passeggero greco di 66 anni ha accusato un malore, un sospetto infarto, ed è scattato l'allarme. In pochi minuti sono giunti sul posto la motovedetta Cp 828 e l'elicottero della guardia costiera Nemo 11-20 in quel momento già in volo per una.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Malore mentre viaggia su una nave diretta ad Ancona, passeggero trasportato in ospedale in elicotteroPESCARA - Era in navigazione verso il porto dorico quando un passeggero di 66 anni, greco, ha accusato un sospetto infarto a bordo della Superfast... Sbalzato dal quad dopo lo scontro con un albero: passeggero portato in ospedale dall'elicottero NibbioI Vigili del fuoco della sede centrale di Perugia e del distaccamento Volontario di Castiglione del Lago, sono intervenuti nel pomeriggio di ieri,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Malore mentre viaggia su una nave diretta ad Ancona, passeggero trasportato in ospedale in elicottero; Malore per un passeggero su una nave al largo di Pescara, soccorso con elicottero e trasferito a Chieti; Malore su nave da crociera, soccorsa 76enne al largo di Porto Torres. Malore sulla nave, l’intervento della guardia costiera tra vento e mare mosso. Salvato giovane marinaioPortoferraio, 29 gennaio 2026 – Giovane marinaio soccorso dalla Guardia Costiera di Portoferraio, grazie ad una complessa operazione in condizioni meteo marine difficili, con mare formato e forte ... lanazione.it Malore sulla nave da crociera al largo dell’Asinara: soccorsa una donnaIntervento di soccorso nel pomeriggio di oggi al largo di Porto Torres. La Guardia Costiera turritana di Porto Torres è intervenuta per il trasbordo di una passeggera americana di 76 anni, colta da un ... unionesarda.it Muore a soli 44 anni per un malore, oggi l’ultimo saluto a Mauro Martellotti Leggi qui: https://www.tusciaweb.eu/2026/04/muore-soli-44-anni-un-malore-oggi-lultimo-saluto-mauro-martellotti/ - facebook.com facebook Prof colta da un malore mentre interroga un alunno, muore in classe #palermo x.com