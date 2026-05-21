malore su nave da crociera turista usa soccorso al largo di ischia

Nella serata di ieri, un passeggero proveniente dagli Stati Uniti a bordo della nave da crociera “Azamara Quest” ha accusato un malore mentre la nave si trovava a circa cinque miglia nautiche dall’isola di Ischia. La Guardia Costiera di Ischia ha intervenuto prontamente, soccorrendo il turista e portandolo a terra. La nave proseguiva la sua rotta, senza interruzioni, dopo l’intervento di salvataggio. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute del passeggero.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un passeggero statunitense della nave da crociera “Azamara Quest” è stato soccorso nella serata di ieri dalla Guardia Costiera di Ischia dopo un malore accusato mentre l’unità si trovava in navigazione a circa cinque miglia nautiche dall’isola. Ricevuta la richiesta di assistenza, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Napoli, ha disposto l’intervento della motovedetta Sar Cp 807 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, che ha raggiunto rapidamente la nave da crociera. Le operazioni di evacuazione medica (Medevac) e di trasbordo del passeggero si sono svolte in sicurezza grazie al coordinamento tra il personale della Guardia Costiera e l’equipaggio della nave. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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