Maldive Mattarella conferisce onorificenza al Merito ai sub finlandesi che hanno recuperato i corpi degli italiani

Il presidente della Repubblica ha deciso di assegnare un'onorificenza al Merito ai sub finlandesi che hanno recuperato i corpi degli italiani nelle Maldive. La decisione è stata presa direttamente dal capo dello Stato. I sub sono stati premiati per aver portato a termine l'operazione di recupero dei corpi nelle acque dell'arcipelago. La consegna del riconoscimento è avvenuta senza interventi pubblici o cerimonie ufficiali.

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, l'onorificenza al Merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi, Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque a largo delle isole. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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