Tre sub finlandesi della fondazione Dan Europe hanno recuperato i corpi di tre sub italiani deceduti nelle Maldive. Il presidente della Repubblica ha conferito loro un'onorificenza al merito per il lavoro svolto.

I tre sub-speleologi finlandesi, della fondazione assicuratrice per sub Dan Europe, hanno portato a termine le operazioni di recupero dei 5 italiani morti per annegamento durante un’immersione nella grotta di Alimathà nell’atollo di Vaavu Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Maldive, Mattarella conferisce l’onorificenza al merito ai sub finlandesi per il recupero dei corpi dei sub italiani morti

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