Maldive Mattarella conferisce l’onorificenza al merito ai sub finlandesi che hanno recuperato i corpi dei 4 italiani

Il Presidente della Repubblica ha conferito un’onorificenza al merito ai sub finlandesi che hanno recuperato i corpi di quattro italiani deceduti. L’atto è stato deciso direttamente dal capo dello Stato. I sub sono intervenuti nelle Maldive per il recupero dei corpi. L’evento si è svolto in seguito alle operazioni di recupero effettuate nel luogo dell’incidente. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito motu proprio l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, appartenenti alla ong Dan Europe, in riconoscimento del loro contributo nelle operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani – Montefalcone, Sommacal, Gualtieri e Oddenino – deceduti durante un’immersione nelle acque al largo delle Maldive. Lo fa sapere, con una nota, il Quirinale. I funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal. Intanto, nella chiesa di Chiesa di San Francesco sono in corso i preparativi per i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal. 🔗 Leggi su Open.online

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