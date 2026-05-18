Un gruppo di subacquei finlandesi, appartenenti all’organizzazione Dan Europe, si prepara a immergersi nelle acque di Alimathà, alle Maldive. L’obiettivo è recuperare i corpi di quattro italiani scomparsi durante un’immersione in una grotta a circa 50 metri di profondità, avvenuta giovedì scorso. L’operazione di salvataggio è coordinata da questa organizzazione, con l’intento di recuperare i corpi e portare avanti le attività di ricerca. I soccorritori stanno per entrare in azione, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti.

Il team di subacquei di Dan Europe tra pochi minuti si immergerà nelle acque di Alimathà, nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, per tentare il recupero dei corpi dei 4 italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da tre esperti subspeleologi finlandesi: Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. Nella grotta ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. DAN Europe ( Divers Alert Network Europe ) è un'organizzazione medica e scientifica internazionale no-profit, fondata nel 1983, impegnata nella ricerca, nella prevenzione e nella gestione della sicurezza in ambienti complessi e ad alto rischio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Maldive: chi sono i soccorritori finlandesi di Dan Europe, l'organizzazione che coordina il recupero dei sub italiani morti

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