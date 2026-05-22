Maldive i sub finlandesi che hanno recuperato i corpi degli italiani | Felici di aver aiutato le famiglie
I sub finlandesi coinvolti nelle operazioni di recupero dei corpi degli italiani deceduti alle Maldive hanno portato a termine la loro attività, confermando la conclusione della fase operativa. DAN Europe ha reso noto che le operazioni sono state completate, coinvolgendo il recupero dei corpi e delle attrezzature utilizzate durante l’incidente. I sub finlandesi hanno dichiarato di essere soddisfatti di aver potuto contribuire a questo intervento e di aver assistito le famiglie delle vittime.
DAN Europe ha confermato la conclusione della fase operativa di recupero dei corpi e delle attrezzature dei sub italiani morti alle Maldive. La missione internazionale di search & recovery è stata condotta presso il sito d’immersione di Dhekunu Kandu, atollo di Vaavu. Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist i tre esperti sub finlandesi sono riusciti a portare a termine una missione complicata svolta a oltre 50 metri di profondità. “Condoglianze alle famiglie dei tre sub scomparsi. Siamo felici di aver aiutato. Ci siamo riusciti con una missione durata tre giorni. Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato a raggiungere il nostro obiettivo”, fanno sapere Paakkarinen, Westerlund e Grönqvist. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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