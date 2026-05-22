Maldive i sub finlandesi che hanno recuperato i corpi degli italiani | Felici di aver aiutato le famiglie

I sub finlandesi coinvolti nelle operazioni di recupero dei corpi degli italiani deceduti alle Maldive hanno portato a termine la loro attività, confermando la conclusione della fase operativa. DAN Europe ha reso noto che le operazioni sono state completate, coinvolgendo il recupero dei corpi e delle attrezzature utilizzate durante l’incidente. I sub finlandesi hanno dichiarato di essere soddisfatti di aver potuto contribuire a questo intervento e di aver assistito le famiglie delle vittime.

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