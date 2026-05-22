Maldive le prime immagini dento la grotta dove sono morti i 5 italiani | gli scatti dei sub finlandesi che hanno recuperato i corpi
Sono state diffuse le prime immagini all’interno della grotta dove sono stati trovati i corpi dei cinque italiani deceduti nelle Maldive. I sub finlandesi, coinvolti nel recupero, hanno condiviso degli scatti che mostrano la scena al momento del ritrovamento. La società incaricata delle operazioni ha reso pubblici i materiali fotografici, offrendo un’immagine diretta di quanto accaduto sotto la superficie. Le immagini ritraggono l’ambiente umido e buio della grotta, con i corpi dei dispersi visibili tra le rocce e l’acqua.
Il secondo carosello, invece, documenta "le sezioni interne più confinate della grotta, dove la visibilità può scomparire rapidamente a causa di sedimenti corallini disturbati e la navigazione diventa più complessa". In questi ambienti, spiega Dan Europe, il team di soccorso ha "operato durante la missione di ricerca e recupero degli ultimi giorni". Le immagini sono state scattate da uno dei membri della missione, Sami Paakkarinen. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Italiani morti alle Maldive, il video dell'interno della grotta girato da un sub russo nel 2014
Sullo stesso argomento
Maldive, ecco le prime immagini della grotta dove sono morti i 5 sub italiani – Le fotoSono state diffuse da Dan Europe le prime immagini scattate all’interno della grotta Thinwana Kandu, alle Maldive, dove sono morti i 5 sub italiani.
Maldive, i sub finlandesi che hanno recuperato i corpi degli italiani: “Felici di aver aiutato le famiglie”DAN Europe ha confermato la conclusione della fase operativa di recupero dei corpi e delle attrezzature dei sub italiani morti alle Maldive.
Maldive, le prime immagini della grotta dove sono morti i sub italiani tg.la7.it/esteri/grotta-… x.com
Maldive, le prime immagini della grotta dove sono morti i sub italiani https://tg.la7.it/esteri/grotta-sub-italiani-morti-maldive-prime-immagini-22-05-2026-257189 facebook
Le prime immagini della grotta alle Maldive in cui sono morti i 5 sub italianiSono state diffuse le prime foto della grotta alle Maldive in cui sono morti i cinque sub italiani che vi si erano immersi giovedì 14 maggio. Le foto sono state pubblicate su Instagram dal Divers Aler ... ilpost.it
La tragedia delle Maldive: ecco le immagini interne delle grotte in cui hanno perso la vita i 5 subLa missione che sta indagando sulla tragedia ha mostrato le immagini degli interni delle grotte dove la visibilità dura poche ore e orientarsi è difficilissimo ... ilsecoloxix.it
Cinque turisti 'inclusi il professore e sua figlia' muoiono durante un'escursione subacquea alle Maldive reddit