Maldive le prime immagini dento la grotta dove sono morti i 5 italiani | gli scatti dei sub finlandesi che hanno recuperato i corpi

Da ilfattoquotidiano.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state diffuse le prime immagini all’interno della grotta dove sono stati trovati i corpi dei cinque italiani deceduti nelle Maldive. I sub finlandesi, coinvolti nel recupero, hanno condiviso degli scatti che mostrano la scena al momento del ritrovamento. La società incaricata delle operazioni ha reso pubblici i materiali fotografici, offrendo un’immagine diretta di quanto accaduto sotto la superficie. Le immagini ritraggono l’ambiente umido e buio della grotta, con i corpi dei dispersi visibili tra le rocce e l’acqua.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il secondo carosello, invece, documenta "le sezioni interne più confinate della grotta, dove la visibilità può scomparire rapidamente a causa di sedimenti corallini disturbati e la navigazione diventa più complessa". In questi ambienti, spiega Dan Europe, il team di soccorso ha "operato durante la missione di ricerca e recupero degli ultimi giorni". Le immagini sono state scattate da uno dei membri della missione, Sami Paakkarinen. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

maldive le prime immagini dento la grotta dove sono morti i 5 italiani gli scatti dei sub finlandesi che hanno recuperato i corpi
© Ilfattoquotidiano.it - Maldive, le prime immagini dento la grotta dove sono morti i 5 italiani: gli scatti dei sub finlandesi che hanno recuperato i corpi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italiani morti alle Maldive, il video dell'interno della grotta girato da un sub russo nel 2014

Video Italiani morti alle Maldive, il video dell'interno della grotta girato da un sub russo nel 2014

Sullo stesso argomento

Maldive, ecco le prime immagini della grotta dove sono morti i 5 sub italiani – Le fotoSono state diffuse da Dan Europe le prime immagini scattate all’interno della grotta Thinwana Kandu, alle Maldive, dove sono morti i 5 sub italiani.

Maldive, i sub finlandesi che hanno recuperato i corpi degli italiani: “Felici di aver aiutato le famiglie”DAN Europe ha confermato la conclusione della fase operativa di recupero dei corpi e delle attrezzature dei sub italiani morti alle Maldive.

maldive le prime immaginiLe prime immagini della grotta alle Maldive in cui sono morti i 5 sub italianiSono state diffuse le prime foto della grotta alle Maldive in cui sono morti i cinque sub italiani che vi si erano immersi giovedì 14 maggio. Le foto sono state pubblicate su Instagram dal Divers Aler ... ilpost.it

maldive le prime immaginiLa tragedia delle Maldive: ecco le immagini interne delle grotte in cui hanno perso la vita i 5 subLa missione che sta indagando sulla tragedia ha mostrato le immagini degli interni delle grotte dove la visibilità dura poche ore e orientarsi è difficilissimo ... ilsecoloxix.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web