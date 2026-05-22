Sono state diffuse le prime immagini all’interno della grotta dove sono stati trovati i corpi dei cinque italiani deceduti nelle Maldive. I sub finlandesi, coinvolti nel recupero, hanno condiviso degli scatti che mostrano la scena al momento del ritrovamento. La società incaricata delle operazioni ha reso pubblici i materiali fotografici, offrendo un’immagine diretta di quanto accaduto sotto la superficie. Le immagini ritraggono l’ambiente umido e buio della grotta, con i corpi dei dispersi visibili tra le rocce e l’acqua.

Il secondo carosello, invece, documenta "le sezioni interne più confinate della grotta, dove la visibilità può scomparire rapidamente a causa di sedimenti corallini disturbati e la navigazione diventa più complessa". In questi ambienti, spiega Dan Europe, il team di soccorso ha "operato durante la missione di ricerca e recupero degli ultimi giorni". Le immagini sono state scattate da uno dei membri della missione, Sami Paakkarinen. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maldive, le prime immagini dento la grotta dove sono morti i 5 italiani: gli scatti dei sub finlandesi che hanno recuperato i corpi

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