Maldive chiesa gremita a Genova per i funerali della prof Montefalcone e della figlia Il fidanzato della giovane | Non dovevamo salutarci così

A Genova si sono svolti i funerali di una professoressa universitaria e della figlia, decedute durante un’immersione alle Maldive. Circa duemila persone hanno partecipato alla cerimonia, che si è tenuta in una chiesa gremita. Il fidanzato della giovane ha commentato che non dovevano salutarsi in quel modo. La donna e la figlia sono morte durante un’immersione in un atollo dell’arcipelago.

Sono circa duemila le persone che oggi, sabato 30 maggio, hanno voluto dare un ultimo saluto alla professoressa dell’Università di Genova, Monica Montefalcone, e alla figlia Giorgia Sommacal, morte durante un’immersione alle Maldive. I loro funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa di San Francesco a Pegli (Genova). Presenti anche Carlo Nike Bianchi, docente di Monica e punto di riferimento scientifico della professoressa, e Federico Delfino, rettore dell’Università di Genova. Don Piero: «Io inadeguato davanti al mistero della morte». «Confesso la mia inadeguatezza davanti al mistero della morte», ha detto il parroco di San Francesco di Pegli, don Pierino Cattaneo, durante le esequie di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal. 🔗 Leggi su Open.online

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