Le salme di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal sono state trasferite all'obitorio dell'ospedale San Martino di Genova. Sono state uccise insieme ad altri tre sub italiani durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, due settimane fa. I funerali della professoressa e della figlia si terranno sabato in Maldive. Oggi si sono svolte le esequie per un altro sub, Gualtieri.

Sono state trasferite all'obitorio dell'ospedale San Martino di Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, mamma e figlia morte insieme ad altri tre sub italiani durante un'immersione nell'atollo di Vaavu, alle Maldive, due settimane fa. Il trasferimento è avvenuto a seguito degli accertamenti autoptici svolti all'ospedale di Gallarate, nel Varesotto, per i quali sono attesi gli esiti nelle prossime settimane. I funerali saranno celebrati in forma privata sabato 30 maggio, mentre domani è previsto un rosario nella chiesa di San Francesco del quartiere Pegli. Intanto, quest'oggi, la sindaca del capoluogo ligure Silvia Salis ha incontrato Carlo Sommacal, marito di Monica e papà di Giorgia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maldive, sabato i funerali della prof e della figlia. Oggi esequie per Gualtieri

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