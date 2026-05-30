Una donna in condizioni di grave malattia è stata salvata in un ospedale di Pisa. La paziente aveva dichiarato di sentirsi ormai senza speranza e pronta a rinunciare, ma i medici sono riusciti a intervenire e salvarla. La donna ha riferito di aver ricevuto cure che le hanno ridato la possibilità di continuare a vivere. La vicenda è stata riportata il 30 maggio 2026.

Pisa, 30 maggio 2026 – Ricorda un abbraccio che le ha cambiato la vita. Significava consolazione, umanità e l’inizio di un percorso che le avrebbe donato una nuova vita. Francesca Cecchini è stata ricoverata nel reparto di Ematologia dell’ospedale Santa Chiara di Pisa per un “ raro linfoma nella zona centrale del petto, la cui dimensione interessava già il cuore e i polmoni”. Ma ne è uscita con pazienza e forza. E ora ringrazia i medici pisani. https:www.lanazione.itsalutestefano-pierluigi-careggi-kymmi5qh Quando è arrivata la diagnosi? “A settembre, ad Aosta. Dove ho avuto una brutta esperienza e non volevo più essere curata”. Com’era la sua vita? “Avevo sintomi importanti: tachicardia, difficoltà a respirare, problemi di stomaco e perdita importante di peso: ho perso 20 chili”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Malata grave, salvata a Pisa. “Ero spacciata e volevo mollare. I medici mi hanno ridato la vita”

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