Una giovane donna ricorda quei momenti in cui è stata trascinata dalla piena nel fosso mentre era in sella al motorino. Racconta di essere rimasta sott’acqua, di aver vissuto attimi di paura estrema e di essere stata salvata da qualcuno che ha intervenuto tempestivamente. La scena si svolge in una zona rurale della provincia, dove la piena ha causato danni e reso difficile il soccorso.

Pescia (Pistoia), 8 maggio 2026 – Di quei minuti terribili ha un’immagine precisa, un pensiero che ancora non riesce a scacciare: lei finita sott’acqua, tra il fosso e il tubo, la testa che riesce a riemergere quanto basta per respirare e restare viva, per eliminare la “ paura di morire come muore un topo”. Nei tubi, nelle fogne di campagna. Non uno scenario romanzato, ma una possibilità che per interminabili minuti ha sfiorato Silvia Ferrini, 55 anni, la disgrazia di trovarsi mercoledì mattina intorno alle 8 poco dopo via Anguillara, in via del Tomolo, a cavallo tra i comuni di Pescia e Chiesina Uzzanese. Lì dove cioè a un certo punto si è spalancato il mare, di acqua e fango.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Risucchiata dalla piena nel fosso: “Ero sott’acqua col mio motorino, mi hanno salvata dalla morte”

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