Lautaro | Mai via dall' Inter L' anno scorso ero devastato e volevo mollare Questo doblete è per mia nonna

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lautaro Martinez ha dichiarato di non voler mai lasciare l'Inter, aggiungendo che lo scorso anno si sentiva molto giù e voleva smettere. Ha anche spiegato che il doppio titolo conquistato recentemente è dedicato a sua nonna. Il capitano dell'Inter ha detto di essere pronto a essere cacciato dalla squadra e ha raccontato che dopo il Mondiale per club aveva pensato che fosse la fine della sua avventura con il club.

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Lautaro Martinez, quale regalo si è fatto per il doblete?  "Niente di particolare. Il regalo è il prossimo obiettivo da raggiungere".  Allora è il secondo Mondiale.  "Magari. Mi sono preparato per arrivarci al top".  Qualcuno le ha fatto un regalo, invece?  "Mio padre e mia madre, che sono arrivati in tempo per i festeggiamenti. Non potranno venire al Mondiale perché lavorano ma erano contenti di partecipare ai successi dell’Inter".  Il messaggio più bello che ha ricevuto?  "Da mia nonna, che non sta bene: mi ha fatto emozionare. Quando ero piccolo, puliva la scuola dove studiavo e io l’aiutavo per farla finire in fretta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Lautaro: "Mai via dall'Inter. L'anno scorso ero devastato e volevo mollare. Questo doblete è per mia nonna"
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