Lautaro Martinez ha dichiarato di non voler mai lasciare l'Inter, aggiungendo che lo scorso anno si sentiva molto giù e voleva smettere. Ha anche spiegato che il doppio titolo conquistato recentemente è dedicato a sua nonna. Il capitano dell'Inter ha detto di essere pronto a essere cacciato dalla squadra e ha raccontato che dopo il Mondiale per club aveva pensato che fosse la fine della sua avventura con il club.

Lautaro Martinez, quale regalo si è fatto per il doblete? "Niente di particolare. Il regalo è il prossimo obiettivo da raggiungere". Allora è il secondo Mondiale. "Magari. Mi sono preparato per arrivarci al top". Qualcuno le ha fatto un regalo, invece? "Mio padre e mia madre, che sono arrivati in tempo per i festeggiamenti. Non potranno venire al Mondiale perché lavorano ma erano contenti di partecipare ai successi dell’Inter". Il messaggio più bello che ha ricevuto? "Da mia nonna, che non sta bene: mi ha fatto emozionare. Quando ero piccolo, puliva la scuola dove studiavo e io l’aiutavo per farla finire in fretta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lautaro: "Mai via dall'Inter. L'anno scorso ero devastato e volevo mollare. Questo doblete è per mia nonna"

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Lautaro SI È INFORTUNATO

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10.5.2026 Apprendo da chi è più statistico di me ( @fcin1908it) che per goal+assist di ieri #Lautaro consolida il relativo podio tutto #Inter con #Dimarco e #Thuram. Lo so, vorreste pure il 4° posto ( #NicoPaz), ma tocca a #Oaktree, che ha avuto dall' #Inter più d x.com