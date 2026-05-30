Il comitato ‘Per la Valmarecchia’ ha diffidato la Regione a intensificare i controlli sull’allevamento di polli a Maiolo, sollevando preoccupazioni tra i residenti. Ora anche un rappresentante di Fratelli d’Italia richiede chiarimenti ufficiali sulla situazione e sui controlli effettuati. La questione riguarda la gestione e la sicurezza dell’allevamento, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali irregolarità o rischi specifici.

La guerra dei polli continua. Dopo la diffida inviata dal comitato ’Per la Valmarecchia’ alla Regione, con cui si chiedono più controlli sull’allevamento della Fileni a Maiolo, anche Fratelli d’Italia vuole vederci chiaro. "Negli ultimi mesi – attacca il consigliere regionale Nicola Marcello – lo stabilimento avicolo ha generato tra i residenti, anche alla luce dei possibili impatti ambientali, paesaggistici e sanitari derivanti dall’impianto. E il comitato ha evidenziato la possibile assenza di un ente pubblico incaricato di verificare, in maniera organica e complessiva, la conformità dell’allevamento rispetto ai previsti requisiti". L’iter autorizzativo per l’allevamento è cominciato nel 2020. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maiolo (FdI): "L’allevamento preoccupa i residenti. La Regione ora faccia chiarezza sui controlli"

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