Antisemitismo Malan FdI | ‘Schlein faccia chiarezza sulla linea Pd’

Durante un evento politico, un dirigente locale di un partito ha pronunciato parole che sono state interpretate come un appello all’annientamento dello Stato di Israele. La leader di un altro partito ha chiesto pubblicamente alla segretaria del Partito Democratico di fare chiarezza sulla posizione ufficiale del suo partito riguardo a queste dichiarazioni. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni nel panorama politico nazionale.

“Ora abbiamo anche una esplicita richiesta di annientamento dello Stato di Israele da parte di un dirigente locale del partito democratico: Michele Gamba, segretario del Circolo 2 del Pd di Monza. Intanto, da sei mesi nell’account Facebook dei Giovani Democratici di Bergamo campeggia senza vergogna il cartello ‘meglio maiali che sionisti’, nonostante la cosa a suo tempo fosse stata portata all’attenzione della segretaria del partito Elly Schlein. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.”Se a questo aggiungiamo che già prima delle elezioni del 2022, ci furono pesantissime prese di posizione da parte di alcuni...🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Antisemitismo, Malan (FdI): ‘Schlein faccia chiarezza sulla linea Pd’ Malan spiazza il Pd: "Schlein chiarisca su linea antisemita nel partito"C'è un cortocircuito profondo all'interno del Partito democratico che si fa sempre più diviso al suo interno fra la corrente riformista e quella... Antisemitismo, la destra Pd si sfila dalla linea SchleinSenato Presentato il ddl ufficiale del Pd a firma Giorgis: punta a prevenire l’odio razziale nelle scuole e sul web.