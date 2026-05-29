Ambiente Marcello FdI | Fare chiarezza sui controlli ambientali e strutturali del polo avicolo di Maiolo
La giunta deve chiarire i risultati dei controlli ambientali e strutturali sul polo avicolo a Maiolo, nel riminese. Si chiede anche se l’azienda rispetti le norme sulla conformità biologica. La richiesta arriva dopo segnalazioni riguardanti possibili irregolarità nella gestione e nelle verifiche effettuate. Nessuna informazione su eventuali verifiche in corso o esiti delle ispezioni è stata resa nota.
La giunta fornisca chiarimenti sui controlli ambientali, strutturali e sulla conformità biologica del polo avicolo di una nota azienda, in località Cavallara nel comune di Maiolo, nel riminese. E' quanto chiede il consigliere di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello, con un'interrogazione alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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