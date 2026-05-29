Ambiente Marcello FdI | Fare chiarezza sui controlli ambientali e strutturali del polo avicolo di Maiolo

Notizia in breve

La giunta deve chiarire i risultati dei controlli ambientali e strutturali sul polo avicolo a Maiolo, nel riminese. Si chiede anche se l’azienda rispetti le norme sulla conformità biologica. La richiesta arriva dopo segnalazioni riguardanti possibili irregolarità nella gestione e nelle verifiche effettuate. Nessuna informazione su eventuali verifiche in corso o esiti delle ispezioni è stata resa nota.