Claudia Ranieri ha deciso di parlare pubblicamente dopo l’annuncio dell’addio del padre alla Roma. In un messaggio, ha dichiarato che molte persone commentano senza conoscere i fatti e senza avere tutte le informazioni sulla situazione. La figlia ha voluto chiarire la sua posizione, sottolineando che ci sono molte voci che circolano senza fondamento. Nessuna altra dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

Claudia Ranieri rompe il silenzio sull’addio del padre alla Roma: “ C’è chi parla senza sapere” Claudia Ranieri ha rotto il silenzio. Lo ha fatto a modo suo, senza interviste e senza comunicati, con un post sui social che dice molto più di quanto sembri. La figlia di Claudio Ranieri ha condiviso l’articolo di Malcom Pagani pubblicato su Domani — intitolato “ Claudio Ranieri, divinità abbattuta: un tradimento alla Tolstoj” — accompagnandolo con una frase che suona come una frecciata a tutto il circo mediatico che ha circondato l’addio del padre alla Roma: “ C’è un sacco di gente che non sa, che parla e scrive. E poi c’è chi scrive e sa scrivere bene.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ranieri, la figlia Claudia rompe il silenzio dopo l’addio alla Roma: “C’è un sacco di gente che non sa e parla”

Ranieri: “Io via dalla Roma per una scelta unilaterale della Società. Ringrazio tutti, forza Roma”

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