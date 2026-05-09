Milan Allegri rompe il silenzio sulle voci di addio | Ecco dove sarò l’anno prossimo

Massimiliano Allegri ha rotto il silenzio sulle voci riguardanti il suo futuro professionale, specificando dove sarà impegnato nella prossima stagione. Le dichiarazioni arrivano in risposta alle speculazioni sulla Nazionale e a eventuali cambiamenti in seno al Milan. L’allenatore ha fornito indicazioni chiare sulla sua posizione, senza lasciare spazio a interpretazioni o ambiguità. La sua decisione sarà ufficializzata nelle prossime settimane.

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