Milan Allegri rompe il silenzio sulle voci di addio | Ecco dove sarò l’anno prossimo
Massimiliano Allegri ha rotto il silenzio sulle voci riguardanti il suo futuro professionale, specificando dove sarà impegnato nella prossima stagione. Le dichiarazioni arrivano in risposta alle speculazioni sulla Nazionale e a eventuali cambiamenti in seno al Milan. L’allenatore ha fornito indicazioni chiare sulla sua posizione, senza lasciare spazio a interpretazioni o ambiguità. La sua decisione sarà ufficializzata nelle prossime settimane.
Ombre sempre più lunghe sul possibile futuro del Milan: il tutto potrebbe passare dalla qualificazione in Champions League (tra Atalanta, Genoa e Cagliari servono due vittorie e sei punti). Questa mattina in particolare, il clima rossonero è stato contraddistinto dalla parola 'rivoluzione'. L'indiscrezione maggiore vorrebbe l'amministratore delegato Giorgio Furlani volere come nuovo direttore sportivo Tony D'Amico (oggi all'Atalanta) con Vincenzo Italiano in panchina (oggi al Bologna). Massimiliano Allegri, in questo scenario per ora solo ipotizzato, potrebbe diventare il nuovo allenatore dell'Italia. Una domanda interessante è arrivata proprio a Massimiliano Allegri in conferenza stampa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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