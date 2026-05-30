Il Milan sta attraversando un periodo di crisi, con segnali di riorganizzazione societaria e cambiamenti in panchina. Il portiere Maignan ha inviato un messaggio chiaro, mentre si fanno i nomi di possibili sostituti di Allegri, tra Milano e New York. L’addio dell’allenatore potrebbe avere ripercussioni sul futuro di alcuni giocatori, tra cui Rabiot. La situazione si sviluppa mentre si cercano soluzioni per il rilancio della squadra.

? Punti chiave Chi sono i candidati pronti a sostituire Allegri tra Milano e New York?. Come influirà l'addio di Allegri sul futuro di Rabiot in rosa?. Perché la pista Rangnick è bloccata dai rapporti con la proprietà?. Quali nuovi profili proporrà Calvelli per colmare i vuoti della dirigenza?.? In Breve Allegri negozia la liquidazione dopo l'esonero avvenuto lunedì scorso.. Rabiot potrebbe seguire Allegri al Napoli per coprire il buco di Anguissa.. Massimo Calvelli assume responsabilità decisionali nel board scelto da Cardinale.. Pochettino e Rangnick sono frenati dagli impegni con USA e Austria.. Maignan ha lanciato un messaggio di speranza per il Milan lunedì scorso, parlando di una rinascita imminente in un momento di profonda crisi che sta colpendo l’ambiente rossonero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maignan lancia un segnale: il Milan tra crisi e rimpasti societari

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