Giorgia Meloni in Parlamento tra post referendum e crisi internazionale | No a rimpasti o fasi 2 o 3 Non indietreggeremo

La presidente del Consiglio si è recata in Parlamento per un’informativa urgente sulla crisi in Iran, prevista prima alla Camera e poi al Senato. La sua presenza arriva in un momento di tensioni internazionali e di discussioni politiche interne, tra post referendum e possibili riorganizzazioni di governo. Durante l’udienza, ha ribadito che non ci saranno rimpasti né fasi 2 o 3, e ha affermato che non si indietreggerà.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si presenta alla Camera (nel primo pomeriggio è attesa in Senato) per una informativa urgente sulla situazione in Iran in un quadro complesso e ancora in evoluzione. Ieri, ha scelto di prendere le distanze con maggiore forza di quanto accaduto in passato dagli attacchi di Israele in Libano, specie perché, per l’ennesima volta, è stato colpito anche il contingente Unifil a guida Italiana. Meloni ha scelto di centrare una parte del suo intervento alle questioni di politica interna, e in particolare al rilancio del governo dopo il referendum bocciato sulla riforma della giustizia. L'articolo Giorgia Meloni in Parlamento, tra post referendum e crisi internazionale: «No a rimpasti o fasi 2 o 3. 🔗 Leggi su Open.online

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Meloni scende in campo per il referendum, spiega (a modo suo) la riforma e accusa gli avversari

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C’è una ricostruzione che fa infuriare Giorgia Meloni. È il racconto che le fonti militari consegnano all’esecutivo poco dopo pranzo, lasciando attoniti anche Guido Crosetto e Antonio Tajani. Il resoconto riferisce nel dettaglio l’attacco ai soldati italiani di Unifil: co - facebook.com facebook

Nei prossimi mesi coinvolgeremo cittadini, territori e società civile, mettendo al centro l’ascolto e la partecipazione. L’obiettivo è chiaro: dare finalmente voce agli italiani per ricostruire il nostro Paese dopo i disastri del governo di Giorgia Meloni e di questa dest x.com