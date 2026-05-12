Dalla crisi iraniana alla guerra in Ucraina Tajani lancia il segnale | L’Europa è più reattiva

Dalla crisi iraniana alla guerra in Ucraina, il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Europa si mostra più pronta a rispondere agli eventi internazionali. Tajani ha affermato che l’Europa ha adottato misure più rapide e decise di fronte alle tensioni recenti, sottolineando un cambiamento rispetto al passato. Le sue parole arrivano in un momento di instabilità globale, in cui le risposte comunitarie assumono un ruolo centrale.

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L’Europa ora «è più reattiva». Il titolare della Farnesina Antonio Tajani sceglie questa formula per sintetizzare il nuovo clima politico maturato a Bruxelles dopo il Consiglio dei ministri degli Esteri dei Ventisette, concluso con il via libera alle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di atti violenti in Cisgiordania. Ma nelle parole del vicepremier, raccolte da Mario Ajello per Il Messaggero mentre rientra in aereo verso Roma, il dossier mediorientale si intreccia con le tensioni globali: l’Iran, il ruolo della Cina, la guerra in Ucraina e il futuro degli equilibri europei. Il nodo Iran e la scommessa sulla Cina. Tajani guarda anzitutto al confronto aperto tra Washington e Teheran e al possibile ruolo di Pechino nella ricerca di una tregua stabile, anche in vista dell’incontro tra Donald Trump e Xi Jinping.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dalla crisi iraniana alla guerra in Ucraina, Tajani lancia il segnale: “L’Europa è più reattiva” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Crisi energia: Tusk attacca Bruxelles, serve un’Europa più reattiva? Cosa sapere A Cipro il premier polacco Tusk contesta la gestione della Commissione Europea. Dall'Ucraina alla crisi in Medio Oriente, Mattarella a Salamanca: «L’Europa dica no alla legge del più forte»Dall’aula magna dell’Università di Salamanca, una delle culle del pensiero giuridico europeo, Sergio Mattarella lancia un monito che suona come un... Argomenti più discussi: Dalla guerra in Ucraina alla crisi iraniana: il mondo entra nell’era dell’instabilità permanente; Osservatorio sul mondo che cambia: Iran, Ucraina e Mali nello scontro tra potenze; ###Meloni: in Armenia e Azerbaigian tra crisi internazionali ed energia -FOCUS -2-; Guerra in Iran, la diretta | Meloni incontra Rubio a Palazzo Chigi: focus su Medio Oriente, Ucraina e Nato. Come la Corea del Sud prevede di utilizzare la crisi iraniana per dare impulso a una rivoluzione delle energie rinnovabili reddit La guerra in Iran spinge l’Europa verso l’elettrificazioneSecondo Goldman Sachs la nuova crisi energetica potrebbe spingere l’Europa ad accelerare la transizione. Domanda elettrica in crescita fino al 5% l’anno nello ... repubblica.it