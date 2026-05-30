De Bruyne | Conte non doveva restare al Napoli non sono mai riuscito a giocare nel mio ruolo

Kevin De Bruyne ha riferito di aver sofferto il sistema di gioco adottato dall’allenatore al Napoli, dicendo che non è mai riuscito a svolgere il suo ruolo naturale durante il periodo in cui ha giocato sotto la sua guida. L’intervista si concentra sulla difficoltà di adattarsi alle tattiche del tecnico, che non si sono mai allineate con le caratteristiche del centrocampista. De Bruyne ha anche commentato che, secondo lui, l’allenatore non avrebbe dovuto restare in quella posizione.

In una lunga intervista De Bruyne ha raccontato di come ha sofferto il gioco di Conte al Napoli: "Sono state dette delle cose su come avremmo giocato, ma poi non se n'è fatto nulla". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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