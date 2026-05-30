Mai col Centrosinistra ma su Alonge nessun ordine di scuderia | la Lega gela il Centrodestra e libera gli elettori al ballottaggio

La Lega ha dichiarato di non essere schierata con il centrosinistra e di non aver ricevuto ordini di scuderia riguardo al candidato Alonge. La posizione del partito gela le alleanze del Centrodestra e lascia liberi gli elettori di decidere al ballottaggio. Le dichiarazioni si inseriscono nel contesto delle tensioni politiche legate alla tenuta del Governo regionale e alle relazioni tra le forze coinvolte.

Dialogo costruttivo e rispetto fra le forze del Centrodestra. Guardando a Palazzo d'Orleans e alla tenuta del Governo regionale, le parole d'ordine sono chiare. Inequivocabili. Perché per la Lega è una “barzelletta” l'ipotesi di una fine legislatura anticipata. Ma ad Agrigento continuano a volare. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Argomenti più discussi: Mai col Centrosinistra, ma su Alonge nessun ordine di scuderia; Elezioni Agrigento: disastro centrodestra, diviso va al ballottaggio con Sodano; Alonge presenta la nuova giunta e punge Sodano: Non ho capito se il mio competitor è lui o La Vardera; Elezioni Agrigento, la diretta dello spoglio: Sodano (Csx) avanti, ma sarà ballottaggio con Alonge.