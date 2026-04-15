Mai sentito nominare | la Lega umilia il Centrodestra e scarica il candidato Alonge
Il segretario di un partito della coalizione di centrodestra in Sicilia ha dichiarato che non c’è stata nessuna intesa raggiunta e ha criticato apertamente il candidato scelto dal centrodestra per le elezioni comunali. Le sue parole alimentano le tensioni all’interno della coalizione, che da tempo si trova al centro di una disputa per la candidatura ufficiale. La vicenda si inserisce in un contesto di continui scontri tra le forze politiche coinvolte.
Intesa raggiunta? Ma quando mai! Almeno a leggere le parole del segretario della Lega in Sicilia. Dichiarazioni che lasciano intravedere una nuova, ennesima, “puntata” di quella che - affinché vi sia un candidato sindaco del Centrodestra - è ormai diventata una infinita telenovela. "Non conosco.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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Giancarlo Magalli: “Il figlio segreto di Raffaella Carrà? Mai sentito nominare. L’adozione è la cosa che mi stupisce di più perché è un’impresa complicata e non è da lei”Raffaella Carrà, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera e tre anni fa anche dalla giornalista Adriana Panieri nel libro “Raffaella Carrà.