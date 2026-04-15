Mai sentito nominare | la Lega umilia il Centrodestra e scarica il candidato Alonge

Il segretario di un partito della coalizione di centrodestra in Sicilia ha dichiarato che non c’è stata nessuna intesa raggiunta e ha criticato apertamente il candidato scelto dal centrodestra per le elezioni comunali. Le sue parole alimentano le tensioni all’interno della coalizione, che da tempo si trova al centro di una disputa per la candidatura ufficiale. La vicenda si inserisce in un contesto di continui scontri tra le forze politiche coinvolte.