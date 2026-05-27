Ma di che Centrodestra parliamo? | Di Mauro ammette la disfatta e libera Alonge dalle catene dei partiti per l' ultimo assalto a Sodano

Il Centrodestra ha subito una sconfitta evidente nelle ultime elezioni, con i risultati che hanno evidenziato divisioni e voti disgiunti. Le analisi sul voto sono proseguite fino a tarda sera, cercando di spiegare le cause di questa disfatta. Nel frattempo, un politico ha commentato la situazione ammettendo le difficoltà e liberando un alleato dai vincoli dei partiti per un'ultima strategia contro un avversario politico.

Mancata unità, voto disgiunto, numeri, percentuali e “risposte”. Le analisi sono andate avanti fino alla tarda serata di ieri. Da oggi però si guarda avanti. Si guarda concretamente a quel 7 e 8 giugno e a un ballottaggio che per qualcuno, rappresentanti di partiti compresi, è già definito. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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